輪椅男搶劫監視器曝光(影片源自Youtube)

這名男子擁有「堅定的意志力」，但下場卻不完美，巴西這起離奇搶案，一名19歲雙手殘疾的男子，他戴著口罩、坐電動輪椅進入珠寶店，老闆看了他一會兒沒有多想，這時他丟一張紙條給老闆，表示他要搶劫，接著用「雙腳舉起手槍」，老闆還以為是惡作劇。

當時店裡只有老闆與一位顧客，輪椅男進入珠寶店後，遞給老闆一張紙條，上面寫著「一切都會過去，不要引起別人注意」，這時老闆還沒想到對方是要搶劫，直到他用雙腳靈活地舉起手槍，並解開保險上膛，才意識到他要搶劫，路人趕緊幫忙報警。

警方到達現場時，輪椅男已經被制伏，而用來搶劫的手槍是模型槍，警方在他口袋找到一把刀、還有客人與老闆給他的錢，原來一開始他們以為輪椅男是來募款的。根據警方透露，輪椅男天生大腦部分癱瘓、上半身殘疾，且又聾又啞，才會丟紙條搶劫。

警方考慮男子身體狀況，認為他沒有逃跑的嫌疑，因此很快將他釋放，影片曝光後，許多網友留言表示「不知道為何覺得很勵志」、「感到有點哀傷」、「他應該是走投無路了」、「有點可憐」。

(中時電子報)