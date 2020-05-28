台北市長柯文哲夫人陳佩琪不滿駐外代表稱他們是「紅檳榔」、「賣台舔中」，今晚反擊說，駐外代表整天閒閒沒事幹，倘若真要飄洋過海發文攻擊主子政敵，要想些新梗！

陳佩琪在臉書一開始提及婚姻，她看到最近有藝人10幾年的婚姻出問題，有感而發，表示打從她結婚的那一刻起，就不認為一方會愛另一方到老，結婚久了，沒感覺了，什麼事都會發生，所以奉勸進入婚姻的男女，愛另一半、愛小孩，更要愛自己。

陳佩琪甚至爆料說，月初她和柯P一起上節目，先生又被問到結婚紀念日，但他就是記不起來，若再被問相識、結婚的過程，他就搬出「要聽媽媽的話」那一套，她每次聽了總是滿肚子火，只是在節目上隱忍不發。柯P不但沒察覺，還講得口沫橫飛，有時天外飛來一筆，還會當場訓斥她，說實在的，她有時真的會氣到想扁他。

接著陳佩琪話鋒一轉表示，看到某媒體刊出一篇駐外使節的文章，文章一開始先把他的「仇中」、「反中」好好鋪陳一下，正常發揮一番，接著再把沒擁戴他主子的人（我陳佩琪）痛批一頓，最後不忘把所有沒對他主子歌功頌德的人都打成賣台的中共同路人 ，說我們是「紅檳榔」，「賣台舔中」的叛國賊，「咦咦，這不就是民進黨選舉時打壓對手的一貫手法嗎？」

陳佩琪語中帶酸建議，駐外代表應該想辦法讓我們的邦交國更多。若不能，至少也要想辦法打好跟駐地國的關係，總不能認為反正都斷交了，最差就是這樣，整天閒閒沒事幹，發文飄洋過海來攻擊國內不認同你主子的政敵，「倘若真的非要罵我不可，身為駐外使節，也應當更聰明才是，想些新梗吧，膩了！」

網友說：「這個厲害，欣賞妳。」、「這戰力！舒服啊！」、「真的膩，沒有新梗黑了！」、「來看1450又要留言什麼？」、「他們找不到把柄，也就只能說這些，這也是我討厭DPP的地方，而KMT不想著怎麼精進自己，跟著DPP打，實在令人搖頭，對這兩黨徹底失望。」、「檳榔原本就是綠跟白兩色，為什麼會變紅色，是有心人加料才是主因。」

(中時電子報)