富邦悍將洋投羅力被美媒《baseball prospectus》盛讚是「中職柯蕭」，主要就是羅力來台第8個球季還是相當具有宰制力，並說羅力是中職有史以來最好的投手之一。對此曾當過隊友、也當過對手的投手教練吳俊良認為，羅力能屹立不搖並非沒有原因，他的個性能融入台灣球隊，再加上這麼多年來羅力始終如一好學、勤奮了解對手，才有辦法壓制。

羅力自2012年來台加入Lamigo桃猿隊，譯名為雷力，當時吳俊良就是Lamigo的投手教練，之後羅力加盟韓職，回鍋中職後加入義大犀牛持續至今，兩人又在富邦悍將相遇成為隊友，吳俊良與羅力相處多年，他認為個性也是主因之一，「羅力從第一天來台就很快適應了，有些洋將不知道台灣是什麼，只覺得滿頭問號，不過他對台灣的人事物都很能接受。」

從羅力來台首年，就非常能與教練團與隊友做雙向溝通，而且羅力相當好學，不斷研究對手，吳俊良透露他的習慣多年來從沒改變過，「他的技術沒變，都是直球、指叉球，但也要夠了解對手才能壓制，有些老外可能都靠本能在丟，但他不是，他很認真在了解對手，也可能是他能在台延續這麼久的原因。」

吳俊良提到，賽前投捕手與教練團都會集合討論比賽，羅力也相當專注吸取每個人的意見，他也會說出自己的想法，雖然中職只有4隊互打，不過相對的羅力只需要了解3隊打者，投手生存不易，不過他勤奮研究，讓吳俊良感歎，「能屹立不搖真的有原因，很好學！」

此外吳俊良盛讚羅力的控球可以說是相當頂尖的，「投手基本球路直球、曲球、滑球、指叉球、變速球這5種，會投之外也要能『玩球』，他有辦法控制是好球、是壞球，他的控球在中職來看很頂尖，非常有水準。」

即使中職今年飽受「彈力球」爭議，不過羅力今年2場先發都投滿7局、僅失2分拿勝投，昨日還送出10次三振，吳俊良認為彈力球是能力問題，且在2016年同樣有彈力球爭議時，羅力也能維持水準，「羅力一定不是受害者，我還是覺得跟能力有關，他在台灣這麼多年，每年吃130局(實際至少160局)、10勝，老外能這樣很值得。」

(中時 )