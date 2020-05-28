國際旅客不來，五星級飯店持續苦戰，繼台北文華東方酒店6月起關閉客房服務，位於台北市「蛋黃區」的台北喜來登大飯店驚現「2字頭」房價，不只一路賣到7月底，而且不用搶、每天都有，恐掀起新一波五星級飯店「下殺取量」潮。

防疫解封在即，五星級飯店空房壓力未見趨緩，台北文華東方昨日無預警宣布將裁撤客房部人員，該部人員將全數資遣，並自6月1日起不接受訂房，總計212名員工沒頭路，占整體員工數約25％，6月7日將是最後上班日。

台北文華東方撐不下去，還在撐的飯店也優惠盡出，但短期內國境解封無望，台北喜來登大飯店補上一刀，單房售價一口氣砍到2字頭，不只降價幅度超過5成，更創下寒舍集團成立以來的最低房價，還直接賣2個月，大動作引發業界關注。

根據實測，透過台北喜來登官網訂房，目前最低價是國人住宿（無早）專案，最低價4043元起。不過，透過喜來登所屬的萬豪BONVOY APP訂房，竟出現未稅價2417元，含稅後2792元的「3000元有找」房價，讓人難以置信。

飯店同業表示，這檔Flash Sale的促案雖是由萬豪發動，但不限卡別，意思就是「加入會員，人人都能訂」，頗具參考價值，推論雖然國內疫情趨緩，各行業逐漸復甦，但國際觀光飯店還是等無客人，撐得仍很辛苦，房價「沒有最低、只有更低」。

飯店同業分析，過去一陣子，各飯店狂祭促銷，但多是搭配餐飲券，像是台北喜來登這次「直接殺房價」，將給同業相當大的壓力，尤其喜來登算是地理位置優越，若都得殺價取量，其他還高掛房價的觀光飯店，壓力恐怕更大，勢必跟殺。

(中時 )