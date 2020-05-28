醫療體系的基礎源自於人類的文明發展，而每個創新的醫療研究，無不在展現自體的價值與延續文明持續與擴展的力量。當世界各地正承載著COVID-19疫情的影響，人工智慧解決方案開發者也正在找尋醫療的協助系統，以維持公共衛生體系的健全。GPGPU和AI邊緣運算解決方案供應商安提國際與AI解決方案開發者SmartCow共同打造醫療協助系統–Edgar，在邊緣運算平台建立六種AI模組。

做為以人工智慧打造的醫療保健助理，Edgar基於安提國際AN110-NAO平台而生，發展成專屬於工作環境安全、病患關懷的系統。在公共領域中，AI的應用以原生的設備為基礎而生，其一以一體機的方式呈現、其二則是加裝額外的機器，不論何種都需要更精確、妥善的利用配置空間，而AN110-NAO的尺寸只有87.4x67.4x46 mm（搭配風扇），精巧的大小讓其在部署上有更彈性的空間。多元I/O的支援則是打造系統一體機的重要後盾。AN110-NAO已配備完善且多數常見的I/O，其中包含I2S插槽，可以支援音效擴充，恰符合Edgar應用環境上的需求—警示音放送。此外，在視覺人工智慧應用中，相機的支援是完備應用的核心，安提國際的平台支援MIPI CSI-II介面的1x 4k相機或是2x FHD相機，為Edgar提供高解析度相機，精緻的影像帶來最正確的現實場景辨識。

Edgar支援六種人工智慧模組，包含社交距離量測、口罩辨識及安全打噴嚏動作分類等。藉由不同的AI模組，Edgar在醫療緊急時刻，打造安全環境，協助前線醫療人員防範呼吸道疾病。而其中Edgar能夠廣泛使用的應用—口罩辨識；可以輕易地部署於應用環境的出入口，透過人工智慧辨識進入者有無配戴口罩，並針對個別結果提供方向指示與不安全提醒。這樣的口罩辨識軟體可以辨識PPE、N95或是外科用口罩。另外，Edgar的社交距離辨識，也特別為公共場所應用所打造，可以結合公部門網路使用，在兩個人之間維持至少6英寸（約1.8米）的距離。

在資訊爆炸的時代，資訊安全與隱私是首要關切之處，也是人工智慧發展過程中，亟需被重視的一環。而Edgar通過GDPR認證（General Data Protection Regulation，一般資料保護規定），凡Edgar所擷取之影像資料，皆僅會應用於邊緣端之系統，不會上傳雲端流通。Edgar完善考量社會需求，並可以隨時上線提供醫療協助。安提國際Jetson系列平台服務範圍廣泛，經驗豐富的技術建議與邊緣端人工智慧生態圈的支持，提供AI發展的絕佳途徑。

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