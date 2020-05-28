新冠肺炎疫情趨緩，為使觀光業復甦，北市將結合景點、旅宿、商圈，共推「安心旅遊專案」，除有安心旅館，更推出10大旅遊路線、2大套票方案，以及加碼贈送雙層觀光巴士兌換券，鼓勵民眾在做好防疫措施下，來台北旅遊。

北市觀傳局也和高鐵合作推出「北北基好玩卡高鐵聯票」專案，可享高鐵來回車票65折，讓民眾可以省荷包遊台北。

台北市觀傳局將推出「安心旅遊專案」，並公開招募安心旅館，為鼓勵民眾深度遊台北，入住「安心旅館」的民眾只要消費滿額，就贈送雙層觀光巴士24小時兌換券，可搭乘雙層巴士遊覽艋舺、西門町等景點，觀傳局也預計推出10條「台北防疫安心旅遊路線」，如陽明山、動物園貓纜等戶外景點，鼓勵民眾能走出戶外。

台北市長柯文哲今晚在圓山飯店出席「防疫踩線從心啟動」活動時指出，全台有40多天沒本土案例，台灣人其實可以不用戴口罩，進入暑假台灣內部不會有問題，但11月天氣變冷，疫情才可能再出現，旅行業可趁夏天盡量促銷，但冬天業者要想好風險管理。

觀傳局長劉奕霆表示，「安心旅遊專案」結合安心旅宿、景點及商圈的多重優惠，預計在6月中正式推出，而各景點及產業面均做好防疫措施，除了戴口罩、量額溫、勤洗手外，更鼓勵民眾在做好自身防疫作為前提下，來台北安心旅遊。

觀傳局指出，北市也與商圈合作，推出限量套票優惠，預計6月中正式開賣，包含「登高為台灣加油套票」就有貓空纜車搭乘券、祈願永康消費券等優惠，盼能透過與景點結合，刺激商圈的消費。

(中時 )