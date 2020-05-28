政府將發放振興券，但規劃讓民眾使用健保卡於超商領取，遭專業人士及人權團體質疑有出賣人民個資疑慮，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，振興券發放方式還在規劃，如果有用到健保卡，當然要有得到授權才可以做，會完備相關法規。

健保會委員滕西華表示，健保IC卡有全民的資料，一直為業界所覬覦，曾一度討論做為電子錢包之用，後來為此，健保還修訂相關法規，健保IC卡需為醫療相關之用。此次防疫，健保卡被用來買口罩，一開始在藥局買還好，因為藥局與健保之間原本就有一安全網絡，後來開放到連超商都可以買，但超商的網路系統安全性沒人監督，也沒有人去確認數位軌跡是否有被抹去，民眾個資料曝露在隨時被截取的風險中。

近日政府要發放振興券，又把腦筋動到健保卡上，滕西華指出，實在不可思議，健保卡可以改名為萬用卡，政府最後可能以特別法去霸王授權，取得所謂的合法化，若真的如此，也應一併提出保護民眾個資的相對應做法，並質疑多年前的消費券發放都沒有用到健保卡，為何這次振興券的放發放要用到健保卡？

台灣人權促進會亦發出聲明表示，行政院在疫情期間授權超商可使用健保卡領取口罩，本已有違法疑慮，現在又要授權超商以健保卡領售振興券，是進一步違法濫權的行政行為。

台權會認為，若行政院授權各超商執行實名領售振興券，消費者的消費紀錄將更容易被業者所掌握，這個政策也將成為行政院明目張膽透過其利誘，將人民個資販賣給企業的狀況。行政院應秉持依法行政的原則使用健保卡，不能允許超商業者透過健保卡或任何實名機制，執行領售振興券的業務。

陳時中回應表示，振興券發放方式還在規劃，總統與行政院長都交代要用最方便方式進行，但必須選擇一個發放方法，如果有用到健保卡，當然要有得到授權才可以做，但目前尚未確認方式，如果確定了將會採用合法的方式進行。指揮中心資訊組組長簡宏偉則表示，相信在法制上法制組都會研析。

(中時 )