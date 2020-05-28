大陸人大審議港區國安法，蔡總統指要與港人站在一起，對港民採取救援行動。大陸國台辦28日表示，香港的繁榮穩定不容任何分裂勢力干擾破壞，警告民進黨當局停止趁火打劫，撥弄是非。引黑暴勢力入台只會禍及台灣民眾，搬起石頭砸自己的腳。

大陸國台辦發言人馬曉光28日表示，關於大陸全國人大涉港決定，日前已表明嚴正立場。他強調，香港的繁榮穩定不容任何分裂勢力干擾破壞。一段時間以來，台獨和港獨勢力相互勾連，圖謀搞亂香港、分裂祖國的行徑引起海內外中華兒女共同義憤與堅決抵制。民進黨當局歪曲事實，不斷瘋狂攻擊污衊全國人大涉港決定，再次暴露其政治操弄香港局勢、攻擊一國兩制、謀求台獨分裂的險惡用心，嚴重損害港台兩地同胞的利益福祉。

馬曉光表示，激進暴力分子一系列違法行徑，理應依法受到制裁。大陸依法防範、制止和懲治危害國家安全的違法犯罪行為，是為了更好保障香港民眾的生命財產安全與基本權利和自由，更好地落實一國兩制，他稱，「我們警告民進黨當局停止趁火打劫，撥弄是非。引黑暴勢力入台只會禍及台灣民眾，搬起石頭砸自己的腳」。

(旺報 )