（精銳建設單元二新案，以「綠奢華」特色獨步市場。圖／曾麗芳）

台中市南屯區單元二、三重劃區，因為緊鄰豪宅林立的七期，且具高綠覆率而成為綠豪宅發源地，吸引陸府、精銳、雙橡園、惠宇、國聚、碧國等建商爭相進駐推案，今年總推案量上看200億元，是台中市高價建案廝殺最激烈的區域。

以單元二重劃區為例，雖然時程獎勵已過3年，土地交易件數趨緩，但土地價格依舊居高不下，熱門地段依序為龍富段、永富段、新富段；其中，龍富段成交均價最高，約每坪71萬元；而永富段卻是漲幅最大，近4年地價漲幅直逼四成，顯示開發價值仍受市場看好。

位在單元二中間的永富段，是公益商圈、黎明商圈、五權西路幹道匯集處，區域內指標新案包括「陸府觀森」、「精銳Garden One」最吸睛。

其中，「陸府觀森」住家規劃雙植樹大陽台，產品有57坪3房、65坪4房，以及高樓層合併戶100坪，合併戶露台面積可達20多坪，受到許多鍾愛綠意生活的高端客喜愛，周來客數最高達30組以上，每坪開價50萬～58萬元。

精銳建設最早佈局單元二，陸續推出數個熱銷案。預售新案「精銳Garden One」邀請全球頂尖設計團隊紐約Wimberly操刀室內空間美學，將國際設計與自然綠意融合，以「綠奢華」特色獨步市場，產品坪數為58、63、120坪，每戶總價2,800萬元起。

雙橡園開發成功打造豪宅3.0頂級私宅，在單元二推出的「雙橡園1812」及「雙橡園S1特區」，均在預售期間創下完銷佳績，今年下半年趁勢推出「河南路VS市政新案」，規劃45、60、90坪的產品，尚未公開即備受矚目。

此外，國聚建設單元二新案「國聚之鑄」，位在新富路與龍富十八街口，產品規劃47三房、60坪四房，總銷約22億元。

而單元三的惠宇建設新案，基地廣達2,000多坪打造為城市秘境，目前開放讓市民鄰里共享；未來將只用500坪基地建築，留有1,500坪森林庭院，並規劃台中宜居大陽台，打造樓高20層的天空墅頂級住宅，坪數在45至70坪，每坪開價40萬至45萬元，總銷金額達40億元。

(工商 )