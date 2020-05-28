櫃買中心今（28）日表示，對聯光通公司（4903）未依規發布重大訊息及辦理資訊申報處以違約金15萬元。

櫃買中心表示，聯合光纖通信公司109年5月20日董事長、總經理、獨立董事、董事及審計委員會成員發生變動，且當日股東會（及董事會）決議許可董事(及經理人)從事競業行為，惟該公司未依規定發布重大訊息；另其子公司品耀光電109年3月15日資金貸與天福船務新台幣500萬元，該公司未依規定於次月10日前申報，櫃買中心對該公司併處以違約金新台幣15萬元。

(工商 )