聯光通未依規發布重訊及辦理資訊申報遭處違約金15萬元 19:142020/05/28 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（28）日表示，對聯光通公司（4903）未依規發布重大訊息及辦理資訊申報處以違約金15萬元。 櫃買中心表示，聯合光纖通信公司109年5月20日董事長、總經理、獨立董事、董事及審計委員會成員發生變動，且當日股東會（及董事會）決議許可董事(及經理人)從事競業行為，惟該公司未依規定發布重大訊息；另其子公司品耀光電109年3月15日資金貸與天福船務新台幣500萬元，該公司未依規定於次月10日前申報，櫃買中心對該公司併處以違約金新台幣15萬元。 (工商 ) #聯光通 #聯合 #未依 #申報 #櫃買中心 也許您會感興趣 財經熱門新聞 散戶注意！明後天2件大事 嚇到台股？ - 即時 油價2天狂崩！散戶被美陸嚇死了 - 財經 沒台積電慘爆！華為竟找這家台廠 偷鑽制裁漏洞 - 財經 香港金融中心地位不保？網分析：這國躺著賺 - 財經 外資撤逃 台幣猛爆！驚曝背後大黑手 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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