國家住都中心將於29日提出北市嘉興街台電宿舍公辦都更招商預覽，預計6月底公告招商，8月下旬開標，面積為5,120平方公尺，預估投資30億元，興建3棟15層大樓。

國家住都中心執行長張溫德指出，嘉興街公辦都更是過去6年來土地權屬最複雜的案件，除了一半土地由台電所有，其他有67位所有權人，國家住都中心鍥而不捨、夙夜匪懈，在一年內將所有權人同意比例從30％提高到98％，而且只有一本帳，沒有檯面下交易。更因為住都中心的態度，讓支持者更支持，甚至把其他人帶進來。

嘉興街公辦都更案距離捷運六張犁站約300公尺，面積為5,120平方公尺，使用分區為第一種商業區和第三種住宅區，投資開發金額約30億元，採權利變換的方式，廠商條件是單一公司和最多3家的合作聯盟。

張溫德表示，許多建商關注這個案子很久了，在大安區要找到1,500坪的土地非常不容易，只要推出就有機會成功，已經有5、6家建商有興趣。

預估未來將興建3棟15層樓大樓，市價超過90億元，台電可分回一棟，1到3樓可作為開放的商業空間，也可委託廠商經營。台北市政府則將分回300坪，預計作為身障日照設施。

(工商 )