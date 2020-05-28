中油公司澎湖馬公汽車加油站，27日進行油槽自主檢測，其中3號油槽在試壓時出現異常現象，經緊急停止試壓全面清查油量，發現該油槽存量有22公秉異常，立即通報環保等相關單位，並展開應變措施。

中油指出，工作人員27日在馬公汽車加油站進行自主檢測，油槽檢測前存量正常，但檢測時出現異常無法持壓，立即停止試壓。經全面清查站內各項油品相關收、發油及存量，發現3號油槽存量異常約22公秉油品流失。

馬公汽車加油站隨即通報相關單位並採取緊急應變措施，澎湖縣環保局亦派員至現場了解現況。初步檢測油槽旁馬公直銷中心地下室、台電人孔及排水溝，油氣濃度皆為0％，後續將持續檢測周遭環境油氣狀況。

為避免油料洩漏汙染水體，馬公汽車加油站已於馬公第二漁港西南側海面施設3道吸油棉索，以備攔油之用，並設置截油溝及浮油回收井，減少油料外洩至站區外，現場也會盡速清理，恢復清潔無污染的環境。

(工商 )