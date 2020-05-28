為加速推動公辦都更、社會住宅等工作，國家住都中心將召開50人的大規模徵才計畫，對資深規劃師或資深專員，開出6萬到7.8萬元的薪水，希望吸引更多人才投入。

國家住都中心指出，本次徵才將完全採取線上作業，自6月2日起至6月15日受理報名。期望邀集更多具不動產財務分析、危老重建案評估、土地開發、整合、履約管理、工程採購、專案管理、施工協調、數據分析研究等菁英。

薪水方面，最高的資深規劃師和資深專員，薪水為6到7.8萬元；規劃師和專員薪水為4.6萬到6萬元；工程師和課員薪水為3萬到4.5萬元；行政助理薪水為3萬到4萬元。

詳細職缺項目及徵選簡章，請請於6月1日起，至國家住都中心官網（www.hurc.org.tw）、（http://hr.hurc.org.tw/），6月2日起至內政部營建署網站（www.cpami.gov.tw）及都市更新入口網（twur.cpami.gov.tw）查詢。

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