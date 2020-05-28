受到香港國安法、反送中事件影響，香港政經情勢丕變，國銀19家香港分行獲利也出現衰退！金管會銀行局主祕童政彰28日指出，國銀香港分行2020年首季獲利僅48億元，較去年同期減少16億元、衰退25％，是近四年首見衰退，存款今年首季流出了295億元，放款則在香港紓困措施下增加了302億元。

在獲利方面，童政彰表示，從2017年起，國銀香港分行都是逐年成長，但今年首季稅前盈收首見衰退，主要有三大原因：一、利息淨收入減少；二、新冠肺炎疫情影響，金融資產負債評價損失增加；三、基於審慎經營的考量，國銀增增提備呆費用，導致獲利減少。

在存款方面，2020年第1季國銀香港分行存款餘額1兆1,346億元，比去年同期減少545億、年減4.6％，較去年底則減少295億元、年減2.5％。童政彰分析，存款減少是因為資金移動因素。雖然今年3月底時還沒有港國安法議題，但在反送中事件後，過去國際金融市場認為香港具國際金融中心地位的三大因素：資金移動自由、法規架構明確、稅負較低優勢，政經情勢是否已改變，要再觀察。

至於放款，今年第一季底，國銀香港分行放款餘額達6,380億元，比去年同期成長245億元、年增4％；較去年底相比則增加302億元。

童政彰分析，仔細觀察，去年第一季到去年底放款是減少的，從6,135億元降到6,078億元，直到今年首季來到6,380億元，今年首季的增加應該是香港紓困機制發揮功能。

去年底放款餘額較首季減少是否與反送中相關？童政彰指出，不敢這樣下結論，但海外分行營運與當地政經息息相關，只要當地政經、法令、市場有一項是不確定性，當地業務就有影響。

(工商 )