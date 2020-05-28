大陸官媒CCTV在週三的節目，顯示大陸第2艘航空母艦「山東號」，正出海執行測試和訓練任務，並且在節目畫面上看到甲板上有7架殲15戰機與2架直升機，代表山東號的起降設備已經完成。

China Defense blogspot報導，山東艦是中國大陸第一艘完全自製的航空母艦，雖然主要是依據001遼寧號的設計，卻有許多修正，使它能裝載更多的戰機。山東號艦長稱，自2019年12月服役以來，山東號一直在積極進行「戰鬥為導向」的培訓。

山東號是在去年12月17日在海南島三亞海軍基地舉行成軍議儀式，然後回到大連造船廠進行維修。據北京海軍專家李傑的判斷，從三亞到大連的航行，山東艦也在這段時間進行細部的改進和校準。

受到新冠疫情的影響，原本將2月~3月出航海試的工作，一直延期到本周才進行，雖然在出航時，當地網友拍攝的照片沒有發現飛機。但是CCTV的報導則稱，山東號有搭載殲-15戰機。

航行地點沒有公布，不過根據海事安全局在上周五發布的航行限制通知，從5月25日6月2日這段期間，黃海畫設了頗大的禁止區，很可能就是山東號的試航範圍。

(中時電子報)