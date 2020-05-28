蔡英文總統日前在就職演說再度宣示進行行政院組織改造，銓敘部今天提出報告，去年底全國公務人員人數逾36萬人，較上年底增加1.27％，且近5年平均年增率為0.77％，顯示政府過去推動組織改造要提升效率，但公務人員人力卻是不減反增。

蔡英文520宣示，行政院組織改造工程，將在重新盤點後再次啟動，包括成立一個專責的數位發展部會，還有與時俱進地調整各部會，讓政府的治理能力，更貼近國家發展的需要。

考試院今天召開院會，銓敘部在會中報告去年全國公務人力統計概況，108年底全國公務人員人數為36萬1421人，較107年底增加4543人，成長率為1.27％。

其中中央機關增加1663人，成長0.88％，地方機關增加2880人，成長1.71％。若以機關性質區分，108年底行政機關25萬3387人，較前年底增加4582人，增加1.84％，主要為警正增加1239人、警佐增加2042人。

在公營事業機構方面，人數有6萬270人，較前年底增加491人，成長0.82％，主要為經濟部所屬國營事業甄試招考新進人員所致；衛生醫療機構1萬9731人，也較前年底增加31人，約成長0.16％。

不過因推動年金改革，各級公立學校人數為2萬8033人，較前年底減少561人，減幅1.96％，主要是退休及調至他機關人員增加所致。

在公務人員的年齡方面，108年底全國公務人員之平均年齡為43.13歲，較107年底減少0.05歲，與99年底比較，則減少0.29歲。

若依性別區分，男性平均年齡43.31歲，女性42.88歲，以行政機關平均年齡42歲最低，公立學校職員46.14歲最高，其餘為公營事業機構46.06歲，衛生醫療機構44.39歲。

以年齡結構區分，30至49歲者占55.91％，為公務人員之主力，50至59歲者占25.80％，29歲以下者占12.40％，60歲以上者僅占5.88％最少。至於初任公職平均年齡則為26.61歲。

在年資方面，108年底全國公務人員平均年資為15.92年，較107年底略減少0.09年，與99年底比較，則減少0.99年。其中以公立學校職員的18.25年為最高；公營事業機構17.90年次之，衛生醫療機構平均年資為16.61年；而以行政機關的15.14年為最低。

(中時 )