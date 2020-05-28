新冠肺炎疫情雖已趨緩，陸港澳僑等境外生返台時間仍未定，多所老牌私立大學超前部署，早已規畫好相關設施並備妥免費防疫宿舍，分秒等待境外生抵台，但教育部與指揮中心回應時程仍不明朗，有私校主管表示，防疫當然優先，但學生權益也必須關照，我國政府如此作為，是沒有考量到境外生的前途問題。

包含世新大學、東吳大學、輔仁大學與銘傳大學在內，5月初相繼接待教育部主管到校訪視，並請各校主管簡報，境外生返校後相關安排，其中最重要的則是防疫宿舍是否足夠，並且是否達到教育部要求的一人一室、獨立衛浴與單獨空調等條件。

世新大學副校長李功勤提到，包含陸港澳僑生在內，這學期未返台的境外生有307人，校方在教育部主管到校時也表明，防疫宿舍空間有280間，而入住的檢疫14天則免費，空間安排都符合教育部與指揮中心規定，因此早在成大之前，私立大學便已完成超前部屬作業，等待境外生隨時能返台完成或繼續學業。

銘傳大學大陸教育交流處處長蕭耀文也說，配合教育部要求，校方也備妥1人1室的防疫宿舍，同樣免費提供境外生返台14天檢疫居住。

針對近來陸生拋出想回台念書的訊息，蕭耀文特別提到，總體陸生留台考研究所比例有33％，而銘傳大學陸生近400人，校內陸生續讀碩士班占比更達53％，現在仍無法陸生返台就學時間，「我們政府沒有考量到人家前途問題」。

東吳大學國際長王世和指出，境外生包含陸港澳僑生，現在都沒辦法回台，推測境外生返台的作法，可能會分國家地區開放，目前校內評估的做法是可以有優先順序，如果政府開放境外生返台，至少能讓畢業生先回來，再來是9月開學的新學期學位生，交換生則是可以再討論。

輔仁大學則回應，教育部有到校訪視，確認境外生返台候，校內住宿等相關措施安排。

(旺報 )