大聯大將收購台驊股權 至多二成 19:142020/05/28 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 半導體通路商大聯大（3702）28日宣布，將公開收購台驊投控（2636）已發行普通股股份總數5～20％股權，本次收購將以每股28元作為對價，預計最高收購量為23,432張、最低收購量為5,858張。 大聯大表示，雙方均期望將現有核心供應鏈業務從各自原有領域向外延伸，在現有雙方兩岸三地供應鏈管理、倉儲管理及配送等方面，尋求提供客戶更完整及快速的倉儲管理及配送服務新機會，為產業及股東權益創造更高的價值。 (工商 ) #台驊 #大聯大 #收購 #股權 #現有 也許您會感興趣 財經熱門新聞 散戶注意！明後天2件大事 嚇到台股？ - 即時 油價2天狂崩！散戶被美陸嚇死了 - 財經 沒台積電慘爆！華為竟找這家台廠 偷鑽制裁漏洞 - 財經 香港金融中心地位不保？網分析：這國躺著賺 - 財經 外資撤逃 台幣猛爆！驚曝背後大黑手 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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