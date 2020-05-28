半導體通路商大聯大（3702）28日宣布，將公開收購台驊投控（2636）已發行普通股股份總數5～20％股權，本次收購將以每股28元作為對價，預計最高收購量為23,432張、最低收購量為5,858張。

大聯大表示，雙方均期望將現有核心供應鏈業務從各自原有領域向外延伸，在現有雙方兩岸三地供應鏈管理、倉儲管理及配送等方面，尋求提供客戶更完整及快速的倉儲管理及配送服務新機會，為產業及股東權益創造更高的價值。

(工商 )