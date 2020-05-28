陳立農28日舉辦首張專輯《格格不入》發片記者會，因應新冠肺炎防疫措施，活動採以線上直播方式，與他合作新歌〈一無所知〉的徐佳瑩（Lala）合作現身力挺，並送上金曲獎座的翻糖蛋糕預祝「鍍金」；35歲徐佳瑩甜誇鮮肉弟弟陳立農長得帥、歌好聽，化身師奶粉絲喊話開「母姊會」。

陳立農表示自己從小聽Lala的〈身騎白馬〉，沒想到有機會跟本人合唱，Lala聽聞開玩笑表示：「我的身分已經晉升到母姊會了嗎？」相差16歲的兩人日前一起拍攝〈一無所知〉MV，飾演平行時空中的青梅竹馬、靠思緒傳達意念，MV裡只有一幕兩人合體演出，Lala笑說：「其實是不好意思有肢體接觸。」

陳立農的爺爺及舅舅今特地從高雄北上到場加油，讓陳立農相當緊張，昨差點整晚失眠，而蔡琴、林俊傑、韋禮安及吳克群等22位歌壇前輩也送上影片祝福，蔡琴透露陳立農曾在節目中與她合唱〈恰似你的溫柔〉：「他的歌聲，堪稱歌壇的一股清流，蔡姐真心為你高興，你需要朋友的時候，蔡姐永遠在你身邊。」

陳立農今辦發片記者會。（環球提供）

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