尷尬！太極掌門馬保國 30秒慘被業餘拳擊手KO (YouTube/中時電子報)

68歲的「渾元形意太極拳掌門人」馬保國揚名傳統武術界，卻在不到30秒，就遭50歲業餘拳手王慶民KO，瞬間引爆話題，成為網路茶餘飯後話題，馬保國糗事也不斷遭起底。對此王慶民受訪時回應，坦承自己根本從未接受過搏擊的正規訓練，只是臨時替補上場，卻一拳打暈太極大師，自己也相當傻眼。

王慶民表示，當自己第三次擊倒馬保國時，看到對方躺平一動也不動，大批人員上前急救馬保國，自己也愣住，不知該不該上前關心，「老實說，我自己懵了，不知道當場該做什麼，裁判也沒指示」，只好在場上罰站發呆。大約過了一分鐘後，馬保國依舊昏迷不醒，裁判才宣布比賽結束。

王慶民也坦承，自己並未接受過格鬥的正規訓練，只是閒暇之餘有打拳興趣，他謙虛說，自己運氣可能有點好，因為賽前他看了馬保國影片，加上馬保國名聲相當響亮，還擔心自己可能會受傷，沒想到最後結果會是這樣。

(中時電子報)