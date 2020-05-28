藝文場館解封，本周末起陸續有台北市立交響樂團（以下簡稱北市交）、台北市立國樂團（以下簡稱北市國）、朱宗慶打擊樂團、丞舞製作、采風樂坊等21個團隊，將連續一個月，每周末在台北中山堂廣場舉辦戶外演出，其中曾拿下德國、西班牙編舞大獎的編舞家蔡博丞的最新作品《Timeless》，將全球首演。

蔡博丞表示，在疫情期間，他和舞者們的訓練課程沒停歇，隨時準備好重返舞台，同時舉辦線上劇院，持續和觀眾的互動，「雖然網路可以直接和觀眾連結，但表演藝術的魅力在於，觀眾可以到現場感受到舞者揮汗如雨的動作，和充滿張力的肢體表現。」

北市國團長鄭立彬觀察，疫情期間表演團隊的排練大都不中斷，但未來如何找回觀眾，需再想辦法，「目前不只是需要找回觀眾，振興國內表演團體的士氣同樣重要，表演團隊大半年來停止演出，需要恢復活力，一起在廣場上演出，可以讓觀眾再次感受演出的活力，表團也能重返舞台。」

台北市中山堂是台北西區一大地標，過往台北藝術節也曾在此舉辦一連串表演，和民眾近距離接觸。北市交團長何康國表示，在規劃演出時，場館尚未解封，因此選定在戶外搭台舉辦，「在戶外看表演，可以保持社交安全距離，期望找到一個讓大家安心看表演的方式，再慢慢重拾回到表演廳的信心。」

現場為保持社交安全距離，設有約300張椅子，進到座位區需要實名制、量體溫，在座位區以外的區域，則是不限定人數，初步預估，約會有1000名以內的觀眾參與。

參與演出的團隊還包括、琴園國樂團、采風樂坊、台灣絃樂團、台北薩克斯風重奏團、鼓魯擊世界打擊樂團等，演出將從5月29日開始到6月21日。

(中時 )