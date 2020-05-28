何建宏等人去年利用自越南進口茶葉，夾藏約400公斤安非他命從台中港走私來台，運抵南投縣竹山鎮倉庫卸貨之際，當場遭檢警查獲，南投地院今將何建宏、林瑞忠、陳詣及徐證修等4人判處9至14年不等徒刑。

判決書指出，何建宏2018年11月接受香港籍徐國強（警方偵辦中）委託，計畫以將甲基安非他命夾藏在茶葉方式，自越南私運來台。

這起走私案由徐國強掌控毒品來源，何建宏負責招募人員，建立運輸、私運毒品管道，何吸收林瑞忠負責協助建立進口茶葉及私運毒品管道；又以提供機票、食宿及零用金等費用，招募陳詣、徐證修參與負責搬運茶葉、換包裝、接貨等事宜。

去年2月底，徐國強通知何建宏將甲基安非他命自緬甸運至越南平陽，陳詣、徐證修依何指示將裝載安非他命廂型車接運至平陽辦公室，何、徐則自行或指示不知情工人，將已真空包裝妥當安非他命連同散裝茶葉一併裝入制式包裝大型茶葉袋內，共計100箱，並與其他未夾藏安非他命300箱茶葉裝載至貨櫃。

這批越南茶葉夾藏毒品貨物抵達台中港後，再運抵至南投縣竹山鎮倉庫，於去年 3月29日卸貨之際，為檢警當場查獲，並經拆開茶葉外包裝後，扣得安非他命共計400包，重量約400公斤，純度亦達98％。

南投地院今天下午宣判，依毒品危害防制條例第4 條第2 項之運輸第二級毒品罪及懲治走私條例第2 條第1 項之私運管制物品進口罪，將何建宏判處有期徒刑12年10個月、林瑞忠14年6個月、陳詣9年、徐證修10年。

(中時 )