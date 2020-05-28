隨著美國對華為臨時許可再度延長，記億體巨頭美光也相應調高了業績預期。當地時間5月27日，美光宣佈，將2020年第三財季的營收預測調整為52億-54億美元，高於之前的46億-52億美元。而分析師對其當季業績預測平均值為49億美元。

美光CEO桑賈·梅洛特（Sanjay Mehrotra）指出，隨著智慧手機市場呈現復甦，該產業正進行網絡技術升級並推出更高性能機型。同時，雲端計算行業採購了更多數據中心所需晶片，以應對網路需求大增。

受美光調高業績預期影響，其股價週三收盤大漲近8%，當天早盤一度跌逾4%。與此同時，其聲明也提振了美國其他晶片製造商的股價，費城半導體指數當天收漲1.47%。

5月15日，美國商務部下屬的工業安全局（BIS）發佈通知，對華為及其在「實體名單」上的關聯公司的臨時通用許可證（TGL）再度延長90天，至8月13日終止。這已是該臨時許可第6次延期。

值得注意的是，美光近一半營收來自大陸市場，而華為又是其在大陸市場的最大客戶。因此，美國政府去年發佈的禁令一度讓前者損失慘重，2019年第四季度營收較去年同期下降超過四成。

去年12月18日，美光宣佈已獲向華為供應產品所需的全部許可證，並表示與後者關係「一直非常好」。

在拿到許可證後，美光隨後一個季度（2020財年第二季度）的營收下滑幅度所收窄，但淨利潤仍驟降超過7成。該公司去年12月表示，其財務表現在2020財年第二季度「週期性觸底」後，將於當年復甦。

(中時電子報)