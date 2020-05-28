台灣音樂廳獨步全球解封，引起外媒關注，其中《金融時報》以「音樂演出何時能重返現場？」為題，觀察上周末在台北國家音樂廳的演出。（摘自金融時報網站）

台灣音樂廳獨步全球解封，外媒也說讚，其中《金融時報》以「音樂演出何時能重返現場？」為題，觀察上周末在台北國家音樂廳的演出，提及音樂會現場的消毒、量體溫等防疫工作，「這並不是醫院手術室的場景，而是國家音樂廳的後台。」

自3月初澳洲染疫音樂家事件爆發以來，國內表演節目紛紛取消，各表演場館一度陷入「無聲」狀態，直到上周日晚間，國家交響樂團在台北國家音樂廳舉辦的直播音樂會，現場有500名觀眾坐在台下欣賞，讓場館恢復生氣，也為沉寂近3個月的表演藝術界帶來一線希望。

《金融時報》表示，在台灣的這場演出，算是個好的開始，「在多數音樂廳持續閉館的狀態下，仍有些場館讓人看見希望與可能性。」報導中指出，世界上其他地方，同樣有恢復表演活力的現象，「維也納金色大廳也將在6月重啟，舉辦百人以下的音樂會，義大利拉溫納藝術節在6月底會舉辦露天音樂會，羅西尼歌劇節會在劇院裡舉辦演出，但仍有許多藝術節，暫時停辦。」

然而，《金融時報》認為，停辦演出或恢復舉辦，目前該怎麼做才好，並沒有標準答案，「畢竟新冠病毒的不確定性很高，沒有任何一個單位可以自信滿滿地認為，辦節目一定不會衍生相關問題。」

此外，古典樂評雜誌《The Strad》、古典音樂廣播電台Classic FM、《洛杉磯時報》等，皆在網站上分享上周音樂會連結，知名的古典音樂平台「The Violin Channel」，同樣在臉書上以多則貼文分享，並標註動態為：「覺得很有希望」。

(中時 )