最近張員瑛在被拍完照後，直喊「要把腿修短才能上傳啊」。(圖/ 摘自YouTube影片)

南韓選秀節目《PRODUCE 48》選出12名成員組成韓日限定女團「IZ*ONE」，儘管節目爆出造假風波，但仍有許多鐵粉力挺；其中以得票數第一的成員張員瑛，因為15歲身高就有170公分經常引起熱議，最近更在被拍完照後，直喊「要把腿修短才能上傳啊」。

女團「IZ*ONE」在6月準備回歸，近期都在拍攝宣傳照，她們的社群平台也都放上各種照片和影片花絮，有一段影片是她們在遊樂園拍照，曹柔理和張員瑛則互拍打卡留念；沒想到曹柔理把張員瑛的長腿拍得更逆天，像是有200公分高，讓她忍不住開玩笑，「拍完怎麽像修過圖，看起來太奇怪不能上傳，應該要把腿修短才行」。

大票粉絲看完影片都超羨慕，認為她的困擾太犯規了，直言「第一次看到修圖想把腿修短的人」、「12頭身美女就是不一樣」、「那雙腿太逆天了」。

(中時電子報)