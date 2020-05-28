台中市一位黃姓男子，自己的機車壞掉，到機車行修車，藉故向車行借機車代步卻不歸還，等騎到壞掉，用同樣的方法再向另一機車行騙到一輛機車，半個月來以此方法騙到三輛機車代步，業者氣得在臉書公布，提醒同業注意，中市警局第二分局育才所員警，28日中午見黃男行徑可疑攔查，當場人贓俱獲。

中市警局第二分局育才所員警，28日11時30分許，巡邏時發現44歲的黃男騎乘機車行徑可疑，於是攔下盤查，發現男子所騎機車竟是失竊車輛，經深入追查，發現黃男半個月內，以不正當手法，換了3部機車。

原來半個月前，黃男騎著自己的重機車至五權路一機車行維修，並向店家謊稱有急事需處理，藉此向店家借取代步機車，結果一借不還，等到該代步機車損壞需維修時，再使用相同手法向另兩家機車行借取機車代步，前後共得手3次。

黃男辯稱，並非刻意不還，只因失業沒錢付修理費，才會以此手法騙取機車代步，警方訊後，全案依侵占及詐欺等罪嫌送辦，並持續清查有無涉嫌其他案件。

(中時 )