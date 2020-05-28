樂天桃猿洋投尼寇力曾是美職的頂級新秀，不過生涯並不順遂，最後輾轉來到台灣發展加入桃猿，這機運對他來說也是轉機，中職在全球因新冠肺炎疫情下順利開打，不過美職如今卻傳出要大幅減薪，小聯盟球員更要放無薪假，這讓他直呼幸運躲過，目前他的家人、女兒有機會要來台，也透露女兒很興奮終於能來台灣找爸爸領玩具了。

為了加快球季復工腳步，大聯盟近日提議球員大幅減薪，越高薪者砍越多，傳出最多將減薪60％以上，尼寇力曾是百大新秀，不過美職10年生涯大多在小聯盟度過，去年多明尼加冬季聯盟出賽後卻沒有美職球團與他聯絡，之後輾轉來台發展，他曾說，「不是台灣需要我，是我需要台灣。」如今他來台灣反而躲過美職減薪風暴，讓他直呼很幸運。

尼寇力表示他也有與朋友討論過，「能還在台灣打球真的很幸運，也幸運躲過減薪。」此外日籍強投田澤純一過去與他曾是馬林魚隊友，不過受到「田澤條款」限制，回國要先坐2年球監才能加入日職，因此傳出他有意來台，對此尼寇力認為，「外籍球員應該要保持開放心態，有機會延續球員生涯就要把握。」

尼寇力還有一個2歲半的女兒，近日隨著台灣疫情趨緩，各項防疫限制也有望放寬，因此尼寇力的家人有機會造訪台灣，「我買了不少玩具給女兒，透過視訊給她看，她很興奮，希望快點來台灣領玩具。」尼寇力透露自己相當思念家人，不過仍會把注意力放在球場上，盡量不因此影響到心情。

(中時 )