外貿協會今年邁向50周年，因應全球經貿活動結構轉變，需大量「數位貿易」人才投入協助我國業者海外拓銷。今年招考職缺包含「國際市場行銷」、「數位行銷」、「數據分析」、「使用體驗（UX）需求分析專案管理」等多項職缺，預計招考20個名額，職缺最低起薪4萬2千元。

貿協指出，近年自貿協董事長黃志芳上任以來，超前佈署積極推動組織數位轉型及服務數位化。邁入50年之際，黃志芳將貿協重塑定位為「國際鏈結智慧整合中心」（smart integrator），強化跨領域整合及創新，為業者開發國際市場、進行國際合作、連接國際網絡，提供整合性服務。此次期透過招考吸引兼具「數位思維」及「經貿行銷」的斜槓人才，一起為我國中小企業導入數位貿易共同擘劃。

今年受新冠肺炎疫情衝擊，貿協在最短時間內快速應變，結合全球各地64個海外據點，協助企業商機不中斷，接連提供台灣國際專業展整合式線上服務，包括2D/VR虛擬展、線上採購洽談、新產品發表會、另辦理線上拓銷團、數位貿易學苑等服務，成功協助廠商逆勢突圍，此舉不僅驗證貿協數位轉型之路正確，更顯示對於「數位貿易」人才的強烈需求。

今年招考職缺包含「國際市場行銷」、「數位行銷」、「數據分析」、「使用體驗（UX）需求分析專案管理」、「資訊專案管理」，另有「商情研究」、「宣傳編譯」、「財務會計」、「企劃研究」及「職業安全管理師」等各類領域專才，期新血跨域創新動能加入，加速數位轉型。

(工商 )