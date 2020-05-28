百貨專業影音家電通路集雅社（2937）28日法說指出，在家電剛性需求前提下，不受疫情干擾，今年首季營收、獲利皆逆勢成長逾二成，集雅社營業本部長何政鋒指出，包括集雅社、集盛電器雙品牌自今年起持續搶攻百貨、街邊店及電商通路三箭齊發，其中集雅社首季開高雄大立店，年底前再展4店至54店規模，而集盛電器將再開2家街邊店，至年底計有4店。

集雅社去年營收大躍進，稅後純益7,289萬元，年增64.17％，每股純益2.22元，今年第一季稅後純益為2,427萬元，年增 19.39％，每股純益0.74元，即便實體百貨受到新冠肺炎疫情衝擊，但仍逆勢突圍，何政鋒坦承，過去三年來集雅社每年營收成長均在二成左右，但獲利相對無法成正比，主要是因過去幾年聘請專業經理人固定費用加重成本，去年經營團隊穩固效益顯現，加上新展店挹注，營收、獲利均創歷史新高。

目前集雅社全台共有50家百貨專櫃門市，店點主要集中在新光三越和遠東百貨體系，同步還有集雅社電商布局，競爭優勢在消費者可在店內一站式購足各式家電，同時，集雅社也具有商用工程服務，可提供完整商用空間影音、空調規劃和安裝等，今年一月已新開高雄店，使全台營運據點達50家，確定年底前還會再開4家新據點，順利的話可達54家據點。

而集盛電器則積極在高鐵沿線交通要道上展街邊店，現階段在高雄有二家店，目標是在全台普及，今年預計台南、嘉義再新增二家。

(工商 )