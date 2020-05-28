大魯閣實業（1432）28日公告，子公司大魯閣賽道樂園將以1億元出售營運資產予新光三越所持有67％股權、經營高雄草衙道購物中心的大魯閣開發，大魯閣指出，預計在獲日本鈴鹿賽道授權與股東會同意下進行交易，且預期可進一步大幅改善目前大魯閣財務數字。

草衙道購物中心一年入館人次超過300萬人，其中進入鈴鹿賽道樂園搭乘人次超過100萬人，一旦接手賽道樂園後，整體行銷與規劃可達到一定綜效，對購物中心未來有正向加分效應。

大魯閣開發所經營的高雄草衙道購物中心自2016年開幕以來，由日本鈴鹿賽道授權的鈴鹿賽道賽車主題遊樂園一直是吸客重點，唯大魯閣在2017年將子公司大魯閣開發67%的股權出售給百貨龍頭新光三越，但仍負責營運鈴鹿賽道樂園，大魯閣表示，賽道樂園開幕以來，一直未能獲利，為了持續進行組織及財務架構調整，透過此次交易擬將主要營運資產出讓給大魯閣開發，由於鈴鹿賽道樂園是由日本鈴鹿賽道所授權經營，須取得日方授權後方可進行正式交易。

大魯閣指出，過去一年來，為了強化公司體質，提高實質競爭力，積極整理整頓旗下事業體，大魯閣賽道樂園過去一直是造成大魯閣虧損的沈重負擔，每年虧損近1億元，在處分賽道資產後，預期可改善財務狀況，估每股可少虧0.4元左右。今後仍將持續聚焦在體驗型商場及核心的運動休閒事業，並繼續朝著「輕資產重經營」的方向調整，並透過財務架構的調整，集中內部資源，聚焦於核心事業，力拼2020轉盈。

(工商 )