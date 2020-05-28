發展風電既是能源政策也是產業政策，政府希望藉此建立本土產業。經濟部預定，2023年離岸風電產業將有21個項目國產化，其中風力機零組件方面，包括機艙組裝、鼻錐罩、輪轂鑄件等，而輪轂鑄件的台灣代表廠商，正是永冠能源集團。

永冠能源集團的前身是成立於1971年的永冠鑄造公司，1992年赴中國投資，目前有6座生產工廠，員工超過2000人；集團產品主要分成3類，分別是再生能源類（2020年第1季占營收比率為60.7%）、注塑機類（17.7%）、產業機械類（21.6%）。

永冠董事長張賢銘去年在財務業務說明會中指出，由於中國人口和工業化紅利逐漸消失，加上《新環保法》、《安全生產法》等政策，使得成本上揚，因此2015年開始啟動變革和轉型升級，重建核心競爭力，並迎來再生能源產業增長的商機。

中國成本增 轉型迎來再生能源商機

事實上，早在2004年永冠即投入風電產品開發，因歐洲認證的門檻很高，研發花了許多時間和金錢；不過，也因為對品質的要求，才能讓西門子歌美颯（Siemens Gamesa）、三菱重工維特斯（MHI Vestas）等全球前4大離岸風機系統供應商，都成為永冠的客戶。多年的績效，也讓永冠成為國家隊，為台灣離岸風電的本土化共襄盛舉。

永冠風機的相關產品，包括用來連結風力葉片的輪轂，以及固定軸、底座鑄件等。鑄件的體積大又很重，離組裝廠愈近就愈有優勢；儘管永冠中國廠的技術已經純熟，但為了符合在地化的條件，永冠將向台灣港務公司取得共20萬平方公尺的土地，在台中港興建新離岸風電鑄造生產工廠，緊鄰西門子歌美颯在台中港建造的離岸風機機艙組裝廠，預定2022年開始生產。永冠預估投資額約50億元。

西門子歌美颯再生能源同時授予永冠集團有條件本土化鑄件供應協議，提供海龍首座300MW（百萬瓦）2號風場的鑄件。西門子歌美颯亞太區離岸風電營運發展總部董事長倪邇思（Niels Steenberg）說：「永冠集團是離岸風電產業著名企業，有30多年的產業經驗，加上先前曾經和他們合作，我們對他們有很大的信任感，並有信心在台灣打造鑄造供應鏈。」

綠能已蔚為全球風潮，預估國際離岸風電市場在明年起會快速成長，除了發展較早的歐洲外，接下來中國、日本、南韓與亞洲新興國家，以及美國東北部一些州，也是需求可望增加的地方。因此永冠在台灣設廠，也可以以國家隊的身分出國打世界杯。

(中時電子報)