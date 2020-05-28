大陸國務院總理李克強28日出席「兩會」人大閉幕記者會時表示，在去年東亞領導人系列會議上，15國領導人共同作出承諾，今年要如期簽署「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP），希望並相信這個承諾不會落空，也在積極推進中日韓自貿區建設。

據第一財經引述李克強表示，中日韓都是近鄰，願意在經濟大循環中建立中日韓小迴圈，比如說最近大陸和南韓就開闢快捷通道，讓商務、技術等人員能夠順利往來，這有利於復工復產，可以說是近水樓台先得月。而對於參加CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）中方也持積極開放態度。

而針對疫情下的經濟發展與恢復，李克強也表示，大陸是一個人口眾多的發展中國家，人均年收入是3萬元（人民幣，下同），但有6億人每個月收入也就1000元，強調疫情過後民生為要。

李克強指出，怎麼樣保障那些困難群眾和受疫情影響新的困難群眾的基本民生，應該放在極為重要的位置，採取的紓困政策有相當一部分就是用於保障基本民生。

(旺報 )