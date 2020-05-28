總統府預計明天提出考試院正副院長與9名考試委員名單，據了解，除了蔡英文總統上任提名的考試委員陳慈陽確定留任外，另有兩名女性考試委員，其中一名為現任留任；此外，前國發會主委陳美伶並未在名單。

知情人士指出，修法後考試委員大幅減少，這次只提名9名，除了陳慈陽，也有幾位現任考委留任，而女性有兩名，一名現任、一名新任。

未來考試院將遵照蔡英文520就職演說，宣示考試院轉型為稱職的國家人力資源部門，考試院與行政院人事行政總處必須是合作狀態；因此，曾任人事行政局長的考試院副院長李逸洋，外界原本認為，李可望真除，不過名單公佈後，考試院長被提名人則是前教育部長黃榮村；知情人士表示，李逸洋另有任用。

黨政人士表示，目前女性考試委員中包括李選、張明珠、陳皎眉、趙麗雲、王亞男、張素瓊、黃婷婷及楊雅惠；不過趙麗雲及蕭政全、詹中原等男性考委，都是國民黨智庫學者，不可能留任。

備受關注的國發會主委陳美伶日前去職時透露 ，陳建仁副總統有發簡訊詢問，是否有意願出任考試院委員？陳婉拒。不過外界認為陳還是有可能接任；據了解，陳確實不在這次考試委員名單內。

(中時 )