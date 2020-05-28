台南官田區公所社造替代役男鄒宜叡發揮專長，將官田農林試驗場變身地方創生基地。（劉秀芬攝）

台南官田區公所社造替代役男鄒宜叡發揮專長，將官田農林試驗場變身地方創生基地，以菱殼炭廢棄底泥研發設計成生態造型水泥盆栽。（劉秀芬攝）

台南官田區公所社造替代役男鄒宜叡發揮專長，將官田農林試驗場變身地方創生基地，以菱殼炭廢棄底泥研發設計成生態造型水泥盆栽。（劉秀芬攝）

台南官田區公所社造替代役男鄒宜叡發揮專長，將官田農林試驗場變身地方創生基地，把廢棄木板變成展示架、桌椅。（劉秀芬攝）

廢棧板、廢木板、牛奶箱變桌椅，雜亂草地變整潔草坪，台南市官田區公所替代役男鄒宜叡發揮建築專長，把官田區菱殼炭的生產基地進行環境空間綠美化改造，變成「菱炭森活工場」環境教育場域，老舊紊亂的場所變身成官田地方創生基地。

官田區菱殼炭的生產基地原是官田農林試驗場，原本只簡略改造，裝設太陽能棚架，官田區公所連續2年向民政局申請社造役男來區服務，去年社造役男先幫菱殼炭產品設計品牌及包裝設計，今年替代役男鄒宜叡則針對環境大改造。

鄒宜叡畢業於成功大學建築研究所，發揮所長提案社區營造計畫，經由區長顏能通指導並媒合崑山科大USR大學社會責任計畫，與官田烏金合作社共同討論出將菱殼炭的生產基地進行整體規畫、品牌包裝、環境改造美化等計畫。

鄒宜叡以台灣產業常見的塑膠箱、木棧板作為主要構材，透過創意設計變化成各式用途之家具或裝置乃至建材，在低成本、簡易施工、多功能的原則下，將農林場大改造。

此次的改造包括既有圍牆美化、主視覺看板設計製作、陳列展示架設計製作，還有可供上課開會用的桌椅、活動檯面、階梯座位區，圍欄、圍籬、草地景觀等，從設計發想、材料估價採購、實際施作執行，絕大部分都是鄒宜叡親手完成。

此外，他也參與協助建造了二座造型土窯土灶，更以菱殼炭廢棄底泥研發設計成生態造型水泥盆栽，經過多次的試驗才拿捏出適當比例，手工灌模的水泥盆每一個紋理、色澤美感獨具，並將製程規畫成「菱炭泥作」DIY課程，成為推廣菱殼炭產業的利器。

台南市政府民政局局長顏振標28日也到場參觀鄒宜叡的成果展，感謝並肯定他所做的專業貢獻及服務付出，期望鄒宜叡6月退役後在職場上持續發揮所長。顏能通亦感謝鄒宜叡發揮所長將農林試驗場轉型改造，蛻變為生態環境教育場域暨地方創生基地，創造出地方無限的生機。

(中時 )