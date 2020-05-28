國內持續40多天零確診，防疫中心即將「解封」，金融業也啟動新一波振興國旅行動，其中公股銀行以兆豐金控打先鋒，合計銀行、票券、證券、產險等四大子公司，內部將編列8,000萬經費來投入振興國旅。

兆豐金主管對此指出，由於國內疫情逐漸趨穩，兆豐金控旗下各子司也將開始鼓勵員工多多消費刺激景氣，上述8,000萬元的經費，在銀行方面包括了福委會、自強活動等每年補助旅遊的相關經費，兆豐銀行福委會除了將園遊會預算改以鼓勵員工加倍刷卡消費方式回饋員工，只要刷4,000元，就能獲得2,000元補助，旅遊補助今年更從每人3,000元加碼到4,000元。

再加上銀行每年舉辦的自強活動近3,000萬的經費，也將規劃以鼓勵員工投入旅遊餐飲市場，來對國內觀光旅遊業的相關消費發揮乘數效果，以帶動相關受疫情影響的產業共同來提振景氣，整個集團包括銀行、票券、證券、產險等子公司原訂超過8,000萬元的相關經費，兆豐銀主管對此說明，8,000萬的經費如何進行補助以發揮乘數效果，內部已在積極研議，在下半年會視疫情開放程度以最好的方案來鼓勵員工投入國旅市場，帶動觀光旅遊業景氣復甦。

除了兆豐金之外，合庫金也在進行相關研議，合庫金董事長雷仲達已指示旗下合庫銀，預定自七月起，透過理財、保險、房貸等績優人員活動，以及策勵營的舉辦等形式，來助陣振興國旅，此外，信託公會也正在著手規劃下半年舉行年度會員活動加入振興國旅行列。

(工商 )