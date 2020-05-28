近期又出現有非法外匯平台吸金詐騙數億做外幣保證金交易，金管會再對投資人示警。新任證期局副局長郭佳君28日指出，「外幣保證金交易」屬於期貨交易法規範的「期貨交易」，應透過國內合法業者交易，以保障自身權益，目前只有三家本土合法的槓桿交易商。

郭佳君指出，近來民眾反映，有非法業者假借財務投資公司、財務顧問公司、資訊公司等名義，招攬民眾透過所提供的外匯交易平臺從事外幣保證金交易。她強調，未經主管機關核准擅自在國內從事外幣保證金交易業務，如有交易糾紛，交易人常有求償無門情形，過去十年相關案件已有23件，主要是美元對各種幣別的外匯保證金交易。

郭佳君表示，金管會在2012年7月12日訂定「槓桿交易商管理規則」，開放槓桿交易商得經營包括外幣保證金等之槓桿保證金契約交易業務，如民眾欲透過槓桿交易商從事外幣保證金交易，可上金管會證券期貨局網站，點選「金融資訊」項下之「證券期貨特許事業」查詢合法槓桿交易商名單。

郭佳君表示，今年並沒有比較多案件，但近年陸續都有民眾陳情，經調查後發現非法業者有國內也有國外的，這些外匯交易平台若是非法的就會違反期交法，就會移送檢調，若經司法判刑違法業者有罪時會扣不法所得，還有徒刑。

金管會提醒，為防範民眾受到非法期貨業者之欺騙，金管會於證期局網站提供「非法期貨業類型」及「防範地下期貨宣導專區」（路徑為：投資人園地/防範非法證券期貨業宣導專區/非法態樣/），內容包括常見之地下期貨態樣、招攬手法、防制原則、合法期貨商查詢管道及檢舉非法期貨方式等，民眾可多加利用，上網查看瞭解。

(工商 )