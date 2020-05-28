王彩樺28日主持華視《黃金年代》，談到三金影帝吳朋奉驟逝，她忍不住當場淚崩，「真的很震驚，一度無法接受！」她提及自己還重看吳朋奉來上節目的片段，泣不成聲表示：「我一直盡量壓抑情緒，但昨（27日）晚有點受不了，真的捨不得這樣好的人離開我們。」

回憶吳朋奉去年錄《黃金年代》時，王彩樺坦言他本來沒有要唱歌，是她臨時想到邀他與許富凱一起合唱，沒想到吳朋奉一口答應，絲毫沒有推遲，「他真的是個很好的人，我之前演舞台劇《再會吧北投》，他有來觀賞，之後大家還一起吃飯。」她在席間向吳朋奉請教演戲秘訣，他給她好建議，「把人家的話聽完再回答。」至今仍受益良多。

王彩樺不捨吳朋奉驟逝。（華視提供）

談到吳朋奉，王彩樺坦言看著他去年的錄影片段，覺得很不捨，「當下邊看邊哭，這個人以後再也看不到，無法合作，他在另一個世界了。」她又是一陣鼻酸，「可以呼吸真的感恩，最怕的，就是無法呼吸，什麼事也做不了。」

(中時 )