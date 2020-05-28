「早就準備好了！」陸港澳、僑生、外籍生因為疫情不能返台，近日中央流行疫情指揮中心鬆口「會安全有序做好未來境外生入境就學準備」，國內大專校院則指出早已規劃好學生返台事宜，「就等CDC（衛福部）一聲令下，」境外生返台檢疫14天的成本都由學校支付，不會放棄任何一個可以入境的學生，也希望指揮中心起碼6月時公布第一波開放邊境管制的國家，讓大學可以提早因應。

受到新冠肺炎疫情衝擊，陸港澳及僑外生皆無法返台就學，不過近日指揮中心表示將由教育部規劃時程，指揮中心則考量檢疫能量是否能承擔，也仍會要求返台學生要居家檢疫14天。

由於暑假較好安排檢疫宿舍，清大主秘金仲達表示，如果指揮中心允許開放且需要14天檢疫，該校規畫第一批次讓108學年下學期已註冊但無法入境的陸港澳僑外生共286人7月入境，住校內隔離宿舍，不須另外付費，若要送餐每天餐費200元。第二批次是8月份，針對境外新生以及本學期辦休學、但下學期復學的境外舊生，同樣提供14天檢疫隔離宿舍。

台師大國際處處長劉祥麟表示，該校包括陸港澳生、僑外生、僑生先修部及華語生總共2000人，人數眾多，所以安排7月11日到9月24日共4個梯次居家檢疫，1個梯次20天，包括14天居家檢疫、4天消毒及前後程序。由於台師大是9月14日開學，所以最後1個梯次會重疊到加退選時間，學校有評估過，對同學影響應該不大。

劉祥麟說，校內宿舍大概只能容納1000人，另外1000人補貼他們住雙北防疫旅館。「學校有算過成本，每名學生每天住宿加清潔、管理費約需1800元，餐費則是學生自付，每天約250到300元。」預估會額外支出3000萬，但劉祥麟強調，學校不會放棄任何一個可以入境的學生，不管是學位生、僑先部或華語生。

劉祥麟說，上述規劃早就已經完成，一切就等指揮中心一聲令下，也早就把計畫呈給教育部。期待指揮中心至少6月就公布第一波開放邊境管制的國家，讓學校可以及早因應。

(旺報 )