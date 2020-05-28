美國職籃NBA在評估一個球員全方位投籃能力時，有個俗稱「180俱樂部」的非正式用語，本季回歸WSBL的國泰人壽女籃好手陳鈺君，目前打完11場賽事，以出色的投籃命中率創下佳績。

180俱樂部指的是球員整季投籃命中率至少50%、三分球命中率至少40％及罰球命中率至少90％，加起來剛好180，可以證明該球員全面的投籃能力。

本季WSBL國泰女籃完成了11場例行賽，陳鈺君投籃命中率60.2%、三分球命中率62.1％、罰球命中率100％，除了罰球次數3次較低，整體出手83次命中50球、三分球出手29次命中18球的掌握度都相當高。

對於自己命中率如此高，陳鈺君坦言很訝異，但也指出：「與其在場上濫投，我們進攻時更注重穩定度及成功率，例如最好都是在適當時機出手，成功率才會高，出手次數不是重點，而是把握度，盡量避免沒必要的投籃。我們也會努力透過跑位製造空擋，或是快攻時趁對方防守還沒對到人，就再有把握的地方出手，這樣進攻成功率自然就會提升。」

身為隊上的前輩，陳鈺君認為就是以身作則，「我們學姊在場上一定要幫球隊累積一定的領先分數，這樣後面學妹替補上來，也比較沒有追分或力保領先的壓力。」

國泰今天93比53輕取台灣電力，收下開季11連勝，全隊4人得分上雙位數，鄭伊秀18分、9籃板、4抄截，射手黃鈴娟飆進4記三分球搶下12分，陳鈺君11分、王維琳10分加6籃板。

台電昨日好不容易進帳本季第2勝，今天得分主力劉希曄只靠罰球得到2分，場上8投盡墨，隊友郭佳紋第3節被撞到肋骨退場，還要去醫院檢查看看傷勢。

台電郭佳紋比賽中受傷，在地上躺了許久。（中華籃協提供）

(中時 )