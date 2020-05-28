桃園市長鄭文燦蟬聯五星市長，他28日感謝市民肯定，笑言第一任是寫下執政紀錄，讓桃園幸福感提升，第二屆要勤奮如故，心中要有把市民當作座標的原點，這才是擔任地方首長最重要的出發點，「好還要更好，永遠跟自己賽跑！」

《遠見》自1995年至今，連續26年執行「縣市長施政滿意度調查」，桃園市長鄭文燦四度叩關成功，執政6年共累積28.5顆星，施政分數79分在21縣市中排名第二，團隊在「經濟與就業」的滿意度，以及淨滿意度，奪下21縣市最優，不滿意度也最低。

鄭文燦說，每一分肯定都代表一分期許，他曾說過，第一任的4年是寫下執政紀錄，從人口、居住、教育、交通、環保，乃至體育、文化，乃至於各種年輕人需要的設施，桃園都大幅成長，所以桃園可以講是全台灣發展最快、進步最多的城市，讓桃園市民的幸福感不斷提升，讓桃園成為城市發展的亮點。

鄭文燦說，第二屆的市長其實是一樣，要勤奮如故，要從市民的角度、市長的高度，來處理每個問題，每個人心中都要有把市民當作座標的原點，這才是擔任地方首長最重要的出發點，他認為指標都代表桃園的施政力都是最好的，不過好還要更好，要永遠跟自己賽跑，其他的縣市的優點要學習，好處也要學習。

(中時 )