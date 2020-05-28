5G手機價格天花板一再被打破。一周前，榮耀發佈X系列最便宜5G手機，定價1899人民幣(約台幣7955元)，26日下午，隨著Redmi 10X系列正式亮相，也將5G手機最低價拉到了1599人民幣(約6698台幣)。

據介紹，該機首發聯發科天璣820晶片。早前，在聯發科的發佈會上，小米集團中國區總裁、Redmi品牌總經理盧偉冰就宣佈Redmi 10X系列將首發聯發科天璣820晶片。

官方稱，該晶片採用7奈米製程、擁有集成式5G調製解調器、旗艦級多核CPU架構和高能效的獨立AI處理器APU 3.0。

在現場，Redmi產品總監王騰展示了天璣820的安兔兔跑分，其總成績達到了415672分，這一分數已經接近了4G旗艦處理器驍龍855的跑分成績（445343分）。

值得注意的是，天璣820不僅支持5G+5G雙卡雙待、SA、NSA雙模5G，還支持5G雙載波聚合。這也意味著Redmi 10X系列成為全球首批支持雙5G待機的手機。

據瞭解，單載波的手機只能同時連接一個5G頻段，而支持5G雙載波聚合的手機則可同時連接兩個5G頻段並通過載波聚合實現更快的網速，例如電信聯通可實現n1頻段+n78頻段的疊加，帶來4.7Gbps/2.5Gbps的下載/上行速度，速度遠超5G單載波手機。

此外，支持5G雙載波聚合的手機在不同5G頻段之間切換時，也能夠保持無縫切換，網絡穩定性領先於單載波手機。

盧偉冰稱，聯發科天璣820晶片可能是2020年最強勁的5G中高端處理器。Redmi將與聯發科一起通力合作，致力於在5G時代為用戶打造性能強大、體驗極致的5G智能終端。

當天發佈的Redmi 10X系列有Redmi 10X與Redmi 10X Pro兩款機型，區別在於Pro擁有30倍變焦四攝、2000萬像素前置自拍、33瓦閃充和多功能NFC。其他方面兩款機型完全一致。

售價方面，Redmi 10X 6GB+64GB版售價1599元(人民幣，下同)，6GB+128GB版售價1799元，8GB+128GB版售價2099元，8GB+256GB版售價2399元。

Redmi 10X Pro 8GB+128GB版售價2299元，8GB+256GB版售價2599元。

(中時電子報)