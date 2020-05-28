衛福部長陳時中（右）品嘗新竹美食鴨香飯，吃得碗底朝天。（邱立雅攝）

新竹市長林智堅（左）送上一桌新竹特產來迎接衛福部長陳時中（右），同時慰勞辛苦的防疫第一線人員。（邱立雅攝）

衛福部長陳時中（左二）在新竹市長林智堅（左三）導覽下，漫步新竹公園。（邱立雅攝）

衛生福利部長陳時中化身「最強業配王」，28日來到新竹市慰勞防疫人員與大啖在地美食，還抽空到新竹公園走走。市長林智堅準備了「澎拜桌」迎賓，慰勞中央流行疫情指揮中心也大力行銷竹市，陳時中部長則回贈防疫國家隊專屬安全帽，祝福第一線同仁平安出勤。

繼花襯衫屏東行後，陳時中第二站來到新竹市，林智堅特地以辦桌概念，準備了擺滿整張大圓桌的各式新竹好物，有利利號、竹塹餅、新竹米粉、水蒸蛋糕、水潤餅、艷麗娘惹糕、福源花生、傻瓜肉粽等，要讓中央防疫戰將們帶回家好好享用。

林智堅更帶著陳時中走訪在地美食鴨香飯，只見一道道美食上桌，陳時中吃得停不了嘴，一口接一口，讓林智堅特別關心部長是不是忙得忘了吃午餐？陳時中則笑說平常較少有機會來新竹，一定要多吃幾口。陳時中還特別點評每道菜的優點，讓林智堅開玩笑說：「我覺得部長也蠻適合當美食專家。」

陳時中加持新竹美食之旅最後一站來到新竹公園，在林智堅一一介紹新竹公園包括市立動物園等等的改建心路歷程之外，還特別在湖畔來場在地美食下午茶，讓陳時中不禁大讚新竹公園環境優雅，很適合情侶、親子遊憩。在林智堅邀請下，陳時中更承諾帶太太再來一遊。

(中時 )