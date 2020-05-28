台驊投控（2636）董事長顏益財指出，大聯大收購台驊股份他認為是善意的，大聯大一直都是台驊客戶，雙方理念契合，公司高階也都熟識，雖然他事前不知有這項收購案，晚間六點多透過公告才知道此事，但相信未來雙方可做跨業結盟，是一項美事。

台驊也發布訊息指出，公司董事長顏益財對於大聯大的投資表示歡迎，同時也對於大聯大與台驊針對物流板塊發展方向展開合作的機會樂觀其成。

另外，本件投資後續如有向大陸反壟斷機關申報必要，也會配合積極提供協助。面對全球化發展，物流產業也面臨朝向智能物流轉型的關鍵時期，本公司本期許在現有的平台下，配合E化系統及大數據分析能力，將物流、商流、資訊流及金流整合，提供客戶更高的附加價值。

大聯大公司為半導體零組件龍頭通路商，台驊與大聯大本有業務往來，藉由雙方資源的優勢以及業務可能的延伸，對於智能物流效率及價值的提升，相信必然有所助益。

該公司將於收到正式公開收購申報書及相關文件後，依據相關規定辦理。

(工商 )