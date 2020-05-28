關注動漫領域的立法委員賴品妤，參觀台灣漫畫基地「花漾蘿曼史」特展，與參展者開心合影。（鄭任南攝）

文策院院長胡晴舫（右4）與台灣漫畫相關組織代表，期盼一同將台漫推向國際。（鄭任南攝）

從髮飾、鞋襪、妝容到洋裝，全身造型充滿繁複細節的蘿莉塔女孩，走在路上，就像會行走的洋娃娃般精緻無暇，而打點整套蘿莉塔服裝的過程，其實也須費盡心思。一般民眾從台灣漫畫基地「花漾蘿曼史」特展，也能藉由蘿莉塔服裝展示，更貼近「Lo星人」的世界。

蘿莉塔服裝愛好者多會自稱「Lo星人」，展出設計服裝的插畫家Zihling也是其一，她穿著自己筆下圖案所設計的美麗服裝，笑說出門前睡過頭，全身造型只需1個小時就能完成，算非常快。站在她一旁的蘿莉塔服裝品牌「小玫瑰星球」店長小米，則是以綠色為服裝主調，同樣戴著假髮、帽子、配件一一俱全，她則花了2個至3個小時才完成全身造型。

小米與Zihling分享，如果要穿著蘿莉塔服出門，多會在前一天搭配好整體造型，治裝還要有SOP，如先穿洋裝、戴假髮再化妝，就能控制妝容在髮色下的濃淡，細節與耐心皆不可少，讓自己如「變身」般，在美麗服裝中得到力量。

「花漾蘿曼史」特展為文策院3月接掌台灣漫畫基地營運後的第一個展覽。台灣漫畫基地歷經近3個月整修，於近日重新開放。文策院院長胡晴舫表示，文策院進場便是要幫助台灣圖像創作者銜接市場，讓他們不需再單打獨鬥，在國際通路、IP跨域應用上，未來都要有台漫加入台灣內容生產系，讓漫畫基地成為漫畫家的家，創作人安心，投資人也能進場。

歷時3個月的整修重點包含硬體、軟體、平台升級。在硬體方面，一樓基地書店增添咖啡廳空間、延長營業時間；軟體上，則開設漫畫家進修課程、原創漫畫創作營、漫畫基地講堂等活動，並提供創作者專屬諮詢服務；平台上，也將升級漫畫基地官網與會員APP，讓更多人走進台漫世界。

此外，2樓展演空間今年也因應疫情，將特別免費租借，讓漫畫家擁有展現創作的平台，如「花漾蘿曼史」特展便是其一。文化部政務次長彭俊亨表示，文化部自2018年推動漫畫輔導金至今，已催生250本漫畫期刊作品，有些更打入國際或改編為影視作品，期待漫畫基地能更強化台灣漫畫，推動漫畫產業振興。

(中時 )