新北市復興商工配合政府防疫措施，今年畢業展採限縮規模實名制登記。（復興商工提供）

台灣新冠肺炎疫情趨緩，新北市復興商工配合政府防疫措施，為不讓學生辛苦創作出來的作品停擺，原定今年5月29至31日於校園內舉行的年度盛事畢業展及6月3至7日國立台灣藝術教育館精品展，將取消實體展覧，改採「實物評選、線上展覧」的方式辦理，採限縮規模實名制登記，仍歡迎各界人士及家長到校參觀。

復興商工畢業展一直是台灣設計界學子展現學習成果的重要指標，也是企業發掘優秀設計人才、促進產學交流的平台。今年2020年的畢展主題為「觀見・關鍵」，校長的王志誠地表示在現今社群媒體發達，資訊多到爆炸的網路時代裡，他希望學生唯有深入「觀見」，方能迅速掌握事物的「關鍵」。

該校長期以來一直著重於培養學生三項基本能力，校長的王志誠直言：首先是能動手實作並完成作品的能力；其次是創意必須與生活結合，打造實用與美感兼具商品的能力；再來則是強調團隊合作與競爭的能力。而這些對於將來進入科大就讀或投身職場工作都是非常重要且關鍵的軟實力。他認為學生若能確實掌握這些能力，便能在各領域發光發熱。

另外，值得一提的還有，該校今年參加教育部舉辦的「全國高職學生年度專題暨創意製作競賽」，獲獎成績十分亮眼。

根據教育部統計，今年全國高級中等學校專業群科專題及創意製作競賽，「專題組」共有158件作品、649名參賽學生，「創意組」則有113件作品、318名參賽學生入選全國決賽。而素來以藝術與設計聞名的技術型高中－復興商工，無論是在設計群、藝術群和商管群，更是獲獎無數，可見該校在創意、創新和實務能力上均備受專業肯定，成效有目共睹，堪稱本屆的最大贏家。

其中以設計群的表現最為精彩亮眼，例如，榮獲「專題組」第一名的作品為「美三義－石虎守護員」，試圖透過商品包裝，讓消費者了解石虎所面臨的絕種危機，呼籲大眾加入保育石虎的行列。

另外，還有與之並列第一名的「廣三仁－望洋」，則強調人類與海洋之間共存共榮的緊密關係，以及四面環海的台灣，因為擁有豐富的海洋資源而成為了魚類的烏托邦。這兩組作品可說充分展現年輕人學子對於環保議題的重視，希望透過創意與巧思的表現方式來喚起社會大眾的關注，並為居住的環境貢獻一份心力。

校內展~畢業精緻展

地點：復興商工

時間：2020年5月30日至31日（採限縮規模實名制登記，歡迎各界人士及家長到校參觀）

展出地址：新北市永和區秀朗路1段201號

校外展~國立台灣藝術教育館精品展

時間：109年6月3日至6月7日

展出地址：台北市中正區南海路47號

(中時 )