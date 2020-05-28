美國石油學會（API）周二(26日)公布上周原油庫存，超乎外界預期新增873.1萬桶，加上以沙烏地阿拉伯為首的石油輸出國組織及其夥伴國俄羅斯所組成的OPEC+聯盟，將在下月9日舉行會議，但俄羅斯是否會遵守協議引發外界疑慮，國際油價一度急挫逾5%。

截至台北時間28日晚間7點25分，紐約西德州原油(WTI)7月交割期貨每桶價格下跌0.28美元或0.85%、暫報32.53美元，與早先跌勢相比，已經拉回不少；布蘭特原油期貨價格上漲0.65美元或1.88%、暫報35.25美元。

俄羅斯先前透露，將在7月放寬原油減產限制，雖然這是OPEC +減產協議的目標，但OPEC部份成員國希望能持續減產計畫，尤其是在疫情衝擊全球能源投資下，國際能源總署（IEA）指出今年度資本支出銳減20％或4000億美元。

從俄羅斯的立場來看，目前減產協議可能在7月發生變化，其他產油國也會隨之調整原油減產政策，使在新冠肺炎疫情衝擊後，逐漸回穩的供需平衡再次變動。

(中時電子報)