自2009年起承辦漫畫博覽會的揆眾展覽事業，匯集動漫、電競、玩具三元素，在原定漫博檔期舉行「2020台北國際ACG博覽會」，夏日登場。消息一出，讓本因漫博取消而失望的動漫迷驚喜又好奇，不解台北國際ACG博覽會與漫博有何異同之處。

漫博往年均由中華動漫出版同業協進會主辦，揆眾為承辦單位，第21屆漫博今年因疫情在4月宣告取消。揆眾副總經理楊鎮泰表示，因疫情關係，過往漫博能邀請到的國外卡司如漫畫家、聲優等嘉賓，台北國際ACG博覽會均無法比擬辦理，活動也將集中於台灣漫畫家簽書會、見面會，以及由參展攤商舉辦的各式動漫活動。

楊鎮泰表示，台北國際ACG博覽會以漫博為出發點，將漫博同檔期展覽「台灣國際電玩電競產業展暨虛擬／擴增實境應用展」及「第五屆台北國際電影玩具暨玩具創作大展」，匯集為包含動漫、電競、玩具三元素的大展，以動漫及電競展區為重，玩具展區則較小些，目前參展攤商共達50至60家。

楊鎮泰透露，過往漫博參展單位如木棉花、曼迪傳播、八大出版社等，在疫情趨緩的前提下，應會如往年一般加入參展行列，「漫博基於慎重而取消，揆眾多年下來則是與漫博共同成長，一起與主辦單位在近年為漫博添加更多ACG產業鏈的元素。基於台灣防疫工作卓越的成果，加上政府推行的活動解禁令，我們才決定以ACG產業為題辦展，讓動漫迷如往年一樣，能在暑假一起相聚。」

曾對外預告將把漫博延續為線上舉行的中華動漫出版同業協進會，此回並未參與台北國際ACG博覽會。中華動漫出版同業協進會秘書長高世樁表示，雖漫博實體活動取消，但線上漫博仍會舉行，目前正在架構平台，預計於8月20日至8月24日舉行，參展攤商也如往年，如八大出版社等單位。

高世樁表示，線上漫博預計會與網紅合作「直播帶貨」，請網紅介紹出版社的限量商品，目前也與日方出版社商量，如何能將實體活動移轉到線上，而不失去趣味性，如錄製影片、直播、觀看影片是否付費等，都還正在研擬中。

2020台北國際ACG博覽會將在7月30日至8月3日舉行。

(中時 )