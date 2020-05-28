黃日華一家三口幸福感情好。(取自黃日華微博)

《天龍八部》主創回憶當年拍攝趣事 群俠22年首次重聚引人落淚

香港男星黃日華當年憑著在金庸劇《天龍八部》飾演喬峰一角人氣再攀高峰，而他戲外也如喬峰深情，陪伴交往、結婚近40年妻子梁潔華抗癌多年，今(27日)他悲痛證實妻子離世，堅強面對喪妻之痛的模樣，令人不捨。而他的女兒、星二代黃芷晴今（28日）與父親首度現身，全程低頭，不時傳出啜泣聲，也透露為何想要媽媽回來當她女兒的原因。

黃日華喪妻後，今(28日)與女兒黃芷晴首度現身殯儀館外頭，他神情憔悴，腫眼明顯剛哭過，而黃芷晴更是在受訪過程中，不時掩面啜泣，被問起為何希望母親回來當她女兒？黃芷晴回答，因為爸爸說媽媽一生辛苦照顧我，為了我放棄自己事業，所以我希望能體會她的角色，一席話令人鼻酸。

黃芷晴昨日在臉書PO文，忍悲悼念母親梁潔華，有「我們一直陪伴，您覺得幸福嗎？現在不痛，不用再吃藥了！就開開心心到彩虹橋玩樂吧！以往我們所有養過的毛孩一定在高興地迎接您！您曾帶給牠們美好的生活，牠們一定好好代我陪伴您，我也會帶著您那份堅強，努力控制壞情緒，好好生活下去，照料那位疼愛了您四十年的人！我非常愛您，我最勇敢的女皇, 希望能早日再遇，請回來當我堅強健康的女兒。」

(中時電子報)