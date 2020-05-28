新北市政府為鼓勵民眾到坪林體驗新北好茶及協助茶產區商圈店家，6月1起民眾只要到坪林區公所打卡就可領到100元好茶券。（新北市農業局提供）

新北市政府為鼓勵民眾到坪林體驗新北好茶及協助茶產區商圈店家，6月1起民眾只要到坪林區公所打卡就可領到100元好茶券。（新北市農業局提供）

新北市政府為鼓勵民眾到坪林體驗新北好茶及協助茶產區商圈店家，6月1起民眾只要到坪林區公所打卡就可領到100元好茶券，在坪林店家可全額折抵消費，每人限領一次，發完為止。歡迎相揪到坪林找好茶。

隨著疫情逐漸趨緩，為振興地方產業發展，新北市結合春茶上市發放「新北好茶券」，自6月1日起，不論平日或假日皆可至坪林區公所領取價值100元好茶券，每人限領一次，預計發放1萬張，發完為止。好茶券可於坪林在地店家全額折抵消費，不論是買茶葉、零食小點、特色加工品皆可使用。

民眾可把握機會於6月期間至坪林區公所，加入新北好茶[email protected]及「新北市農業局－稼日蒔光」臉書按讚即可領取「新北好茶券」，當地店家配合好茶券也推出多項優惠方案。

新北市為文山包種茶的發源地，而坪林區又有冠軍茶鄉的美稱，更是全台灣包種茶的最大產區，年產量260公噸，約占全市6成，不僅產量豐富，技術是全國之冠。民國100年至今新北市已連續9年抱回全國製茶技術競賽冠軍，而包種茶的茶湯除了呈現蜜黃碧綠色之外，其品嚐時特別注重「花香氣」，香氣越濃郁品質越高級，是老饕愛上的原因。

坪林區農會理事長王成意表示，自去年入冬後氣候穩定，而本年入春後又持續冷涼，春芽萌發期間遇到連續低溫，製成包種茶後茶湯花香濃郁，滋味甘甜媲美當年雪包種。今年的春茶已經開始上市，邀請大家來坪林品嚐如同花茶般香氣的包種茶。

農業局長李玟表示，考量疫情逐步緩解，為鼓勵市民走出家門散心同時振興茶產區商家經濟，透過與坪林區公所、農會、當地商圈店家結合方式，推出好茶券，鼓勵民眾在6月春茶產季期間到坪林來呼吸新鮮空氣，體驗新鮮上市春茶。此外坪林區農會也推出比賽茶訂購優惠，請把握優惠搶購。在地茶品可洽坪林區農會(02)26657227。

(中時 )