卡卡兒強調，都因為她是「網美」，換鞋才被店家定義企圖不軌。圖為卡卡兒臉書控訴店家內文，卡卡兒於28日晚間19時許已將臉書關閉。（摘自卡卡兒臉書）

擁32萬粉絲的美女網紅「卡卡兒」日前在臉書控訴遭「Bonica咖啡廳」老闆欺負，卻被老闆調出監視器畫面打臉。（摘自店家臉書）

在社群平台Instagram擁32萬粉絲的美女網紅「卡卡兒」日前在臉書控訴遭「Bonica咖啡廳」老闆欺負，拿飲料杯塞回包包，動員粉絲狂刷1星負評，卻被老闆調出監視器畫面打臉。事件越演越烈，卡卡兒刪文後遭到網友灌爆留言，今（28日）又在IG再度發文，嗆店家「歧視網美」。

網美卡卡兒咖啡廳事件源於卡卡兒欲在咖啡廳內更換鞋子，因店家「禁止商業拍攝」以及「禁止店內更換衣服」規定，和店家槓上，甚至還在將飲料杯直接摔在店門口，逕自離去。直到店家拿出錄影畫面證明後，卡卡兒今在IG發文說「我在Bonica cafe 裡，受到不平等的對待與歧視，只因我的外表跟一個行李箱....」。

卡卡兒表示，自己從16歲就很認真打工，做過各式各樣服務業，完全能體恤服務業者的辛勞，但她指出「在這個時代，網紅網美已被貼上『業配、炫富、不可一世、囂張』等標籤，無論她做什麼，對方都咬定是要『業配』從事商業行為。」正因為她是「網美」，換鞋才被定義企圖不軌。

不過貼文一出，反倒再次點燃全網怒火，網友表示，「所以到底16歲有打工，跟不尊重專業外加摔飲料在店家門口有什麼關係」、「這位公主，你媽媽沒有教你不要在公共餐廳換鞋嗎？你怎麼覺得你換鞋的行為很理直氣壯？」風向完全沒好轉，卡卡兒於晚間19時許也將臉書關閉。

(中時電子報)