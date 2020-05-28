卡卡兒強調，都因為她是「網美」，換鞋才被店家定義企圖不軌。圖為卡卡兒臉書控訴店家內文，卡卡兒於28日晚間19時許已將臉書關閉。（摘自卡卡兒臉書）
卡卡兒強調，都因為她是「網美」，換鞋才被店家定義企圖不軌。圖為卡卡兒臉書控訴店家內文，卡卡兒於28日晚間19時許已將臉書關閉。（摘自卡卡兒臉書）
擁32萬粉絲的美女網紅「卡卡兒」日前在臉書控訴遭「Bonica咖啡廳」老闆欺負，卻被老闆調出監視器畫面打臉。（摘自店家臉書）

在社群平台Instagram擁32萬粉絲的美女網紅「卡卡兒」日前在臉書控訴遭「Bonica咖啡廳」老闆欺負，拿飲料杯塞回包包，動員粉絲狂刷1星負評，卻被老闆調出監視器畫面打臉。事件越演越烈，卡卡兒刪文後遭到網友灌爆留言，今（28日）又在IG再度發文，嗆店家「歧視網美」。

網美卡卡兒咖啡廳事件源於卡卡兒欲在咖啡廳內更換鞋子，因店家「禁止商業拍攝」以及「禁止店內更換衣服」規定，和店家槓上，甚至還在將飲料杯直接摔在店門口，逕自離去。直到店家拿出錄影畫面證明後，卡卡兒今在IG發文說「我在Bonica cafe 裡，受到不平等的對待與歧視，只因我的外表跟一個行李箱....」。

卡卡兒表示，自己從16歲就很認真打工，做過各式各樣服務業，完全能體恤服務業者的辛勞，但她指出「在這個時代，網紅網美已被貼上『業配、炫富、不可一世、囂張』等標籤，無論她做什麼，對方都咬定是要『業配』從事商業行為。」正因為她是「網美」，換鞋才被定義企圖不軌。

不過貼文一出，反倒再次點燃全網怒火，網友表示，「所以到底16歲有打工，跟不尊重專業外加摔飲料在店家門口有什麼關係」、「這位公主，你媽媽沒有教你不要在公共餐廳換鞋嗎？你怎麼覺得你換鞋的行為很理直氣壯？」風向完全沒好轉，卡卡兒於晚間19時許也將臉書關閉。

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我從16歲開始就在海霸王打工，有雙倍時薪的日子，我幾乎不缺席。 不到18歲，媽媽陪同面試，讓我在原燒工作，學著拿托盤，一隻手臂從端三碗湯會發抖，到一次可以端8碗湯。 下班回家念書時，時常直接累倒躺在衣櫃裡睡著。 那時更因為打工無法跟同學一起參加軍歌練習等等，被討厭被霸凌。親眼看到同學們準備將我的桌子搬到教室外。 我打工過便利商店、網咖、涮涮鍋店、早餐店....。 我敢說我做過的服務業比很多人多很多，完全能體恤服務員的辛勞，也認同服務至上的服務員。 我在Bonica cafe 裡，受到不平等的對待與歧視，只因我的外表跟一個行李箱.... 這個時代，網紅網美已被貼標籤「業配、炫富、不可一世、囂張...」 所以今天我無論做什麼，對方都咬定我要「業配」從事商業行為.... 如果我是那個過去打工的我，我不相信，我鞋子濕了，店家會不准我換鞋。 因為我是「網美」換鞋被定義企圖不軌。 如果我是那個過去打工的我，店家一定讓我跟朋友自在的合影生活照。 因為我是「網美」拍照一定就是業配，再也沒有「生活照」。 如果我是那個過去打工的我，我被迫消費之後摔飲料的行為不會如此放大。應該是追殺我們的店長將飲料塞進女生袋子裡更有刑事責任。 但因為我是「網美」摔飲料是因為囂張，而店家將飲料塞進袋子裡成了霸氣十足帥氣的表現？ 如果我是那個過去打工的我，我發文只是敘述當天實情。 因為我是「網美」所以發文變成討拍... 我一直知道我有錯，即使家人朋友勸我忍下，但我仍要發文，是因為我以為大家會看我的前因後果，我願意接受我的錯誤被公審，願意接受罰款。但我也希望那個犯錯的店長跟被他傷害的我們道歉。 店長的發文，有許多對我不實的指控，他沒證實過我行李箱裡到底有什麼。 因為我是網美，「直接」說我裡面很多新鞋，很多高跟鞋。 我被歧視被羞辱完不願待在店裡想離開。 因為我是網美，所以是「見羞轉生氣」奧客想吃霸王餐⋯⋯ 加上斷章取義的影片，經過他包裝修飾，把自己一切行為合理化。 而我就是蠢，不僅當天沒有錄音錄影，只拿把當天經過直話直說。未修飾，所以觀感不佳。 甚至在網友幫我出氣時，隨口的請求幫忙都變成教唆了....。 願意聽我解釋的朋友真的很謝謝你們🙏🏻但不願意的，那就算了。

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(中時電子報)

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